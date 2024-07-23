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Gaemi Tayfunu Nedeniyle Tayvan'daki Askeri Tatbikat İptal Edildi

Tayvan, Gaemi Tayfunu yüzünden hava tatbikatlarını iptal etti, deniz ve kara tatbikatları ise devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:12
Gaemi Tayfunu Nedeniyle Tayvan'daki Askeri Tatbikat İptal Edildi

Gaemi Tayfunu Tayvan'ı Vuracak

Tayvan'ın doğu kıyılarına doğru ilerleyen Gaemi Tayfunu nedeniyle yıllık "Han Kuang" askeri tatbikatı kapsamında planlanan hava kuvvetleri tatbikatları iptal edildi. Ancak, Ada'nın diğer bölgelerinde deniz ve kara tatbikatları devam edecek.

Tayfunun Etkileri ve Hava Kuvvetleri Açıklaması

Tayvan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, tayfunun Ada'nın doğu kıyılarını vurması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle hava tatbikatının iptal edildiği belirtildi. Diğer yandan, Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Gaemi Tayfunu'nun Ada'ya 2 gün içinde ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Tayfunun, beraberinde şiddetli yağış getireceği ve Ada'yı vurduktan sonra Çin'in Batısına doğru ilerleyeceği ifade edildi.

"Han Kuang" Askeri Tatbikatı Başladı

Tayvan'ın en büyük yıllık askeri tatbikatı olarak bilinen "Han Kuang" tatbikatı, dün itibarıyla başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı, tatbikatın 26 Temmuz'a kadar süreceğini ve amacının Taipei kentindeki kritik altyapıyı koruma kabiliyeti ile ada çapında kilit altyapının dayanıklılığını artırmak olduğunu açıkladı.

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