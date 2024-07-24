Gaemi Tayfunu Tayvan ve Filipinler'i Vurdu: Yaşamlar Tehdit Altında

Gaemi Tayfunu Tayvan'ı Vurdu

Tayvan'da, Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle birlikte yüzlerce uçuş iptal edilirken, Filipinler'de de meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayvan'da Olumsuz Hava Koşulları

Resmi ajanslardan alınan bilgilere göre, Tayvan'ın kuzeydoğu kıyılarında Gaemi Tayfunu'nun bu akşam karaya çıkması bekleniyor. Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih, bölgede dalga boylarının 15 metreye ulaşmasını öngördüklerini, bu sebeple 664 kişinin sahil şeridinden tahliye edildiğini açıkladı.

Ulaşım ve Acil Durum Önlemleri

Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, tayfun nedeniyle 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ada yönetimi, bugünü fırtına günü olarak ilan ederken, birçok iş yerinin ve okulun kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca, afet yardım çalışmaları için 29 bin askerin hazır bekletildiği ifade edildi.

Filipinler'de Durum Ciddileşiyor

Filipinler ise bu süreçte şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Manila Times'ın haberinde, mevsimsel muson yağmurlarının şiddetinin arttığı ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos, Metro Manila'da devletin felaket durumunu ilan ettiğini duyurdu.

Çin'de Tahliye Çalışmaları

Çin'de de Gaemi Tayfunu'na karşı önlemler alınıyor. Gansu Eyaleti'nde Longnan şehrinde 5,622 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca, tayfun sebebiyle Tayvan ile Xiamen-Kinmen arasında feribot seferleri de durduruldu. Şiddetli yağışlar, bölgede sellere ve heyelanlara neden olurken, 14 otoyol ulaşıma kapandı ve tarım arazileri zarar gördü.