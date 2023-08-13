Galata Köprüsü 40 günlüğüne trafiğe kapatıldı!

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Karaköy-Eminönü yönünde araç geçişlerine izin verilmeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata köprüsünde uzun süre devam edecek olan bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

40 GÜN KAPALI





Bakımının çift yönlü olarak 40 günde tamamlanması planlanıyor ve köprünün çift yön şeklinde hizmet vermesi hedefleniyor. Derz ve asfaltların yenilenmesine yönelik çalışmalarının ilk etabının sürdüğü Karaköy-Eminönü yönü, beton bariyer ve dubalarla saat 01.00'den itibaren araçlara kapatıldı.

İBB tarafından yürütülen Karaköy-Eminönü istikametinin 1. etap bakım çalışmalarının 20 gün sürmesi beklenirken Eminönü-Karaköy istikametinin 2. etap bakım çalışmalarının da 20 gün süreceği tahmin ediliyor.

DEPREM ÖNLEMLERİ

Bakımının çift yönlü olarak 40 günde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sırasında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bakımın amacı, Galata Köprüsü'nün hizmet ömrünü uzatmak ve depreme dayanıklılığını artırmaktır.