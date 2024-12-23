Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Filistin İçin Büyük Eylem Yapılacak

TÜGVA ve Milli İrade Platformu, Filistin'deki katliama dur demek için 1 Ocak 2024 tarihinde Galata Köprüsü'nde gerçekleştireceği eylem için ortak bir çağrı yapıyor. Eylem, Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından destekleniyor.

TÜGVA Başkanı Beşinci'den Sert Açıklamalar

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki katliamın 15 aydır devam ettiğini vurgulayarak, "Dünyanın gözü önünde bir halk yok ediliyor. Bu acımasız zulme sessiz kalmak insanlık onuruna aykırıdır" dedi.

"İnsanlık İçin Ayağa Kalkma Zamanı"

Beşinci, "Filistin sadece bir ırk ya da din meselesi değil, tüm insanlığın meselesidir. Vicdanların uyanışı ve bir çağrının yükselişi gerekmektedir" ifadesini kullandı. Ayrıca, uluslararası sistemin sınıfta kaldığını belirterek, "Filistin'e destek olmak için tüm dünya milletleri ve üniversite öğrencileri sokağa dökülmektedir" dedi.

1 Ocak'ta Ayasofya'da Buluşacaklar

1 Ocak sabahı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Camii ve Fatih Camiinde sabah namazının ardından kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüyeceklerini belirten Beşinci, tüm vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

Uluslararası Adalet Çağrısı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Ailelerle Eyleme Katılım İstedi

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. 2024 ve 2025'te de orada olacağız" ifadesini kullandı.

Sonuç Değişmese de Biz Orada Olacağız

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısında bulundu.

1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere tüm vatandaşları davet eden platform üyeleri, bu eylemin, dünya genelinde zulme karşı ses yükseltmenin önemli bir adımı olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan (ortada), TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (sağ 3), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 3), KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu (sağ 2), İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı (sağda), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı (sol 2) da katıldı.

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan (ortada), TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci (sağ 3), Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (sol 3), KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu (sağ 2), İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı (sağda), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Asmalı (sol 2) da katıldı.