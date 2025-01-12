Galata Köprüsü'nde Balık Tutarken Denize Düşen Kişi Kurtarıldı

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde balık tutarken denize düşen bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:40
Galata Köprüsü'nde Balık Tutarken Denize Düşen Kişi Kurtarıldı

İstanbul'da Dram: Galata Köprüsü'nde Balık Tutarken Denize Düştü

İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Köprüsü'nde dün akşam ilginç bir olay gerçekleşti. Balık tutmak için köprüye gelen bir kişi, oltasıyla uğraşırken yaslandığı korkulukların kırılması sonucu denize düştü.

Kurtarma Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi

Olayı gören çevredekiler, hızla bölgedeki bir tekneye haber verdi. Tekneden atılan can simidi ile kurtarılan kişi, bölgedeki iskeleden denizden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kişiye hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından hastaneye kaldırdı. Alınan bilgilere göre, hastaneye sevk edilen kişinin sağlık durumu iyi.

Köprüdeki Korkuluklar Yenilendi

Yaşanan bu üzücü olay sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köprüdeki korozyon nedeniyle çürüyen bazı korkulukları yenilediği gözlemlendi. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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