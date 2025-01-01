Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü: On Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

On Binlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Yürüdü

Filistin'deki katliamların durdurulması amacıyla düzenlenen eylem, Milli İrade Platformu tarafından organize edildi. Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, on binlerce kişi sabah namazında buluşarak Galata Köprüsü'ne yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte Duygu Dolu Anlar

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde düzenlenen eylem, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapıldı. Katılımcılar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra cami önlerinde toplandı.

Tanınmış İsimler Oradaydı

Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu gibi tanınmış isimler de katıldı. Yürüyüş sırasında katılımcılar, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart taşındı.

Halkın Birliği ve Dayanışması

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek için kefiye takarak Kudüs bizimdir, Çocukların büyümediği yer Gazze ve Kudüs işgal altında yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Sık sık tekbir getirip "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganlarını atan katılımcılar, Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Güvenlik Önlemleri ve İkramlar

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alındı. Etkinliğin düzenlenmesi süresince Çeşitli yardım kuruluşları tarafından simit, çay ve çorba ikramı yapıldı. Köprü ve çevresinde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.