Galata Köprüsü'nde Filistin Eylemi İçin Buluşma Detayları Açıklandı

Filistin İçin Bir Araya Geliyorlar

Yarın, Galata Köprüsü'nde, Milli İrade Platformu bünyesindeki 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan eylem, dünyaya Filistin'deki devam eden zulme karşı seslenmek amacıyla düzenleniyor. Eylem için katılımcıların buluşma noktaları ve ulaşım detayları açıklandı.

Toplanma Yerleri ve Ulaşım Bilgileri

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinden edinilen bilgilere göre, eyleme katılacak olanlar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, sabah namazının ardından bu noktalardan yürüyüş yaparak Galata Köprüsü'ne ulaşacaklar.

Yayaların alana giriş yapabilmesi için Galata Köprüsü Eminönü tarafında yer alan K1 ve K2 numaralı kapılar ile Karaköy tarafındaki K3 kapısını kullanmaları gerekecek. Ayrıca, Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için hizmete açık olacak, buradan etkinlik alanına ulaşmak mümkün olacaktır.

Engelli Misafirler İçin Özel Düzenleme

Hareket kısıtlılığı bulunan misafirler için ise K3 kapısı kullanılacak. Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 kapılarını, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 kapısını tercih edebilirler.

Ulaşım Süreleri

Eylemin düzenleneceği Galata Köprüsü'ne ulaşım süreleri ise şu şekildedir:

Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısına yürüyüş: 5 dakika

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısına yürüyüş: 7 dakika

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına yürüyüş: 5 dakika

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısına yürüyüş: 5 dakika

Katılımcıların bu detaylara dikkat ederek eyleme katılması bekleniyor.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için düzenlenecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.