Galata Köprüsü'nde Yılın Son Günü: İstavrit ve Çinekop Bolluğu

Yılın son gününde Galata Köprüsü'ne gelen olta balıkçıları, dondurucu soğuğa rağmen istavrit ve çinekop yakalayıp renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:16
Galata Köprüsü'nde Yılın Son Günü: İstavrit ve Çinekop Bolluğu

Galata Köprüsü'nde yılın son gününde balıkçılar 'rastgele' dedi

İstanbul'da kar beklentisi sona ererken, yılın son gününde sabahın erken saatlerinde etkisini sürdüren dondurucu soğuk havaya rağmen Galata Köprüsü'ne gelen olta balıkçıları, Boğaz manzarası eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu. Balıkçılar oltalarına en çok istavrit ve çinekopun takıldığını söyledi.

Köprüde balıkçılık ve denizde hareketlilik

Gece boyunca köprüde oltalarını denize sallayan balıkçılar, kar yağışının ardından denizde bir bolluk olduğunu belirtti. Kimilerinin oltasına istavrit, kimilerinkine ise çinekop takıldı; sabah saatlerinde köprü balık tutanların uğrak yeri oldu.

Balıkçıların görüşleri

Ali Çiloğlu: "Biz buraya gece saatlerinde geldik. 11, 12 tane çinekop tuttuk. Şimdi istavrit tutmaya devam ediyoruz. Hava esiyor, çok soğuk bir hava var. Balık olunca tuttuğumuz için mutlu oluyoruz, keyfimiz yerine geliyor"

Eyüp Sayik: "Denizde istavrit bol, çinekop var. Şu anda lüfer çıkmıyor, balıklar güzel. Kar yağışından sonra denizde bir bolluk var. Daha güzel bir bolluk var. Gece 23.00’den beri buradayız. İstanbul’umuzun en güzeli, en harika yeri burası"

Mehmet Kayar: "Şu an bolluk istavritten yana. Akşam da çinekop yapıyoruz. Günümüz güzel, bereketli geçiyor. Sıkıntı ve stresi atmak için buraya geliyoruz. Şu anda denizde de hareketlilik var"

