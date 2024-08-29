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Galata Kulesi FPV Dronla Hava Gösteriminde

İstanbul'un simgesi Galata Kulesi, FPV dronla görüntülendi. Tarihi yapının son durumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:14
Galata Kulesi FPV Dronla Hava Gösteriminde

Galata Kulesi'nin Hava Gösterimi

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Galata Kulesi, FPV dron ile eşsiz bir şekilde görüntülendi. Bu video, yapının büyüleyici mimarisini havadan sergileyerek şehrin silüetine ayrı bir güzellik katıyor.

Tarihi ve Koruma Çalışmaları

1348 yılında Cenevizliler tarafından inşa edilen Galata Kulesi, zaman içerisinde çeşitli doğal afetlerden etkilenmiş olsa da, hala ihtişamını korumaktadır. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 2013 yılından beri yer alan kule, İstanbul'un silüetindeki en belirgin yapılar arasında yer almaktadır.

Zamanla depremler ve yangınlar sebebiyle hasar gören Galata Kulesi, en son Şubat ayında yapılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Dış cephe onarımına yönelik çalışmalar devam ederken, kule, geçmişin izlerini taşımakta ve yeniden restore edilerek geleceğe taşınmaktadır.

Galata Kulesi’ni FPV dron ile görüntülemek, İstanbul'un tarihini ve kültürel mirasını keşfetmek adına oldukça etkileyici bir deneyim sunmaktadır. Görüntü ve Tarih Bir Arada

FPV dron ile gerçekleştirilen bu çekimler, Galata Kulesi'nin sadece fiziksel varlığını değil, aynı zamanda İstanbul'un tarihi serüvenini gözler önüne sermektedir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından olan Galata Kulesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

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