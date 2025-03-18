Galata Kulesi'nde Çanakkale Zaferi'ne Özel Video Gösterimi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel videonun İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galata Kulesi'ni Çanakkale ruhuyla aydınlattıklarını belirterek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan özel video, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin bir birlik, cesaret ve kararlılık destanı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Mehmetçik'in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Galata Kulesi'ne yansıyan videoda, mermi ve top patlaması görüntüleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile diğer komutanların fotoğrafları ve Türk bayrağı yer aldı. Galata Kulesi çevresinde gezen vatandaşlar, videoyu ilgi ve duygularla izledi.