Galata Kulesi'nde Çanakkale Zaferi'ne Özel Video Gösterimi

Galata Kulesi, Çanakkale Zaferi'nin anısına Bakan Ersoy'un öncülüğünde özel bir video ile aydınlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:46
Galata Kulesi'nde Çanakkale Zaferi'ne Özel Video Gösterimi

Galata Kulesi'nde Çanakkale Zaferi'ne Özel Video Gösterimi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel videonun İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galata Kulesi'ni Çanakkale ruhuyla aydınlattıklarını belirterek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan özel video, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin bir birlik, cesaret ve kararlılık destanı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Mehmetçik'in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Galata Kulesi'ne yansıyan videoda, mermi ve top patlaması görüntüleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile diğer komutanların fotoğrafları ve Türk bayrağı yer aldı. Galata Kulesi çevresinde gezen vatandaşlar, videoyu ilgi ve duygularla izledi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı