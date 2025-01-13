Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası 5 Sanık Hapis İstemiyles Yargılanıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:54
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası 5 Sanık Hapis İstemiyles Yargılanıyor

Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Yaşanan Olaylar Yargıya Taşındı

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasında yaşanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylarla ilgili olarak 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Yargılama süreci, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Olayın Ardından İlk Duruşma Gerçekleşti

Duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran, tutuksuz sanık eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ifadelerini veren sanıklar, olayların içinde bulundukları durumu savunarak yaşanan kargaşayı anlattı.

Sanık Belgü'nün Savunması

Sanık Belgü, olay günü maçı izlemek amacıyla stada geldiğini ve maç sonrası futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına gittiğini bildirdi. Statta yaşanan kargaşayı anlatırken, “Galatasaray taraftarları tarafından bizlere müdahale edildi” iddiasında bulundu. Özellikle bir kulüp bayrağı açılması sırasında yaşanan olayı aktaran Belgü, “Kendimizi korumak amacıyla hareket ettik” dedi.

Müşteki Ali Çelikkıran’ın İfadesi

Müşteki Çelikkıran ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un maç sonrası stadyuma gelmesinin gereksiz bir durum olduğunu belirtti. Yaşanan tartışmaların ardından darp edildiğini iddia ederek, “Çok sayıda darbe aldım. Bu olayın başını çeken kişi Hulusi Belgü” ifadesini kullandı.

Mahkeme Kararları

Ara kararları açıklayan mahkeme, bazı sanıkların zorla getirilmelerine ve tanıkların dinlenmesine karar verdi. Ayrıca, müştekinin tedavi süreciyle ilgili ek rapor alınmasına yönelik talebin yerine getirilmesine hükmedildi.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ali Çelikkıran 'müşteki' olarak yer alırken, sanıklar arasında futbolcular ve yöneticiler de bulunuyor. İddianamede yaşanan olayların, Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcularının galibiyet sevinci yaşarken, sahada patlak verdiği ifade ediliyor.

Mahkeme, tüm bu olaylar sonucunda 5 sanığın “kasten yaralama” ve “spor alanlarında taşkınlık” suçlarından yargılanacağını duyurdu. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla 19 Mart tarihine ertelendi.

Trendyol Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından...

Trendyol Süper Lig'inin geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tutuksuz sanık eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü (ortada) ve tarafların avukatları katıldı.

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