Galatasaray'nın AZ Alkmaar Mağlubiyeti Sonrası Roland Sallai'dan Açıklamalar

Galatasaray Yıldızından Hayal Kırıklığı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmasının ardından futbolcusu Roland Sallai bir değerlendirme yaptı. Sallai, bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Kötü Performans ve Alınacak Dersler

AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, takım olarak kötü bir performans sergilediklerini ifade etti. "İzleyip de çıkarmamız gereken birçok ders var. Böyle büyük bir kulüpteyken bu şekilde oynamamız kabul edilemez" dedi.

Rövanş Maçına Odaklanıyoruz

Roland Sallai, rövanş maçı için umutlu olduklarını belirtti. "Evde oynayacağız, kendi stadımızda ve taraftarımızın önünde. Değiştirmemiz gereken şeyleri değiştireceğiz. Şu anda üzgünüm tabii ki; hayal kırıklığı yaşıyoruz. Daha kompakt oynamamız gerekiyor savunmada" ifadelerini kullandı. Alkmaar'ın maçı kazandığını kabul eden Sallai, "İkinci maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve kazanacağız" dedi.