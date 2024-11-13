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Galatasaraylı Futbolcu Batshuayi'yi Dolandırdığı İddia Edilen Zanlı Yakalandı

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'yi dolandırdığı iddia edilen zanlı H.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:23
Galatasaraylı Futbolcu Batshuayi'yi Dolandırdığı İddia Edilen Zanlı Yakalandı

Dolandırıcılık İddiası: Batshuayi ve H.B. Olayı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, 200 bin avro dolandırıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Batshuayi'nin, danışmanlık hizmeti veren H.B. ile yaşadığı olay sonucunda, Beşiktaş'ta 6 aylık kira ve araç temini için bu meblağı ödediği öğrenildi.

Ödenen kiraların yapılmaması ve araç temininin gerçekleşmemesi üzerine Batshuayi, H.B.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından yapılan operasyonla H.B., polis ekipleri tarafından yakalandı ve sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adli Süreç Başladı

Şüpheli H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, olayın gelişimini merakla bekleyen spor camiasında dikkat çekici bir tartışma yarattı.

Batshuayi'nin bu süreçte yaşadığı mağduriyet, spor dünyasında dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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