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Gallant, Gazze Saldırıları Esnasında İsrailli Esirlere Dikkat Edilmediğini İtiraf Etti

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze saldırılarında İsrailli esirlerin güvenliğinin göz ardı edildiğini kabul etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:50
Gallant, Gazze Saldırıları Esnasında İsrailli Esirlere Dikkat Edilmediğini İtiraf Etti

Gallant'tan Çarpıcı İtiraf

İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen saldırılar sırasında tutulan İsrailli esirlerin güvenliğinin göz ardı edildiğini itiraf etti. Gaazi Şeridi'nde 27 Ekim 2023 tarihinde başlatılan kara saldırıları öncesinde esirlerin ölüm riski olduğunu belirten Gallant, buna rağmen saldırıların devamını savundu.

Başbakanla Görüşme Detayları

Gallant, Yedioth Ahronoth gazetesi ve Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte, o dönemlerde Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere değinerek, "Biz ve Hamas aynı şeyi paylaşıyoruz. Bizler esirleri korumak istiyoruz, onlar da esirleri baskı aracı yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Esirlerin Durumu ve Hükümetin Tutumu

Eski Savunma Bakanı, hükümetin esirleri geri getirme konusunda yeterince çaba göstermediğini vurguladı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'teki başarısız operasyonların sebeplerinin araştırılması için geniş kapsamlı bir komite kurulması gerektiğini dile getirdi.

Ben-Gvir'in Tahrik Edici Tutumu

Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının tansiyonu yükselttiğine dikkat çeken Gallant, bu durumun 7 Ekim saldırıları öncesinde etkili olduğunu belirtti.

Gazze'de Yerleşim Alanları Kurulamaz

Gazze'deki askeri durumla ilgili olarak ise, Gallant, "İsrail'in orada yerleşim birimleri inşa etmesi mümkün değil. Askere hükmetmek neredeyse imkansız" açıklamasını yaptı. Netanya'nın kendisini görevden almasının ardından, bu konunun ciddiyetinin altını çizdi.

Netanyahu'nun Gallant'ı 5 Kasım'da görevden alma sebebi olarak "aralarındaki güvenin sarsılması" gerekçesini öne sürdüğü biliniyor.

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