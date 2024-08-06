Galler'in İlk Kadın Başbakanı Eluned Morgan Göreve Başladı

Eluned Morgan Galler'in İlk Kadın Başbakanı Seçildi

Galler, tarihindeki ilk kadın Başbakanına kavuştu. Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething'in istifası ardından gerçekleştirilen oylamada, Eluned Morgan, Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı ve İşçi Partisi Lideri

Eluned Morgan, geçtiğimiz ay Galler İşçi Partisi'nin yeni lideri olmuş ve Mayıs 2021'den beri Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı. Galler Parlamentosu'ndaki (Senedd) 28 milletvekilinin desteğiyle bu önemli makama yükseldi.

Görevine Başlarken Onurlandırma Sözü

Eluned Morgan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayını aldıktan sonra resmi olarak görevine başlayacak. Oylama sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak karşınızda durmak hayatımın en büyük onuru," dedi.

Vaughan Gething'in Çalkantılı Süreci

Vaughan Gething, Mart ayında göreve gelmesinin ardından Galler İşçi Partisi liderliği için yürüttüğü kampanyada büyük bir tepki aldı. 200 bin sterlinlik bağış alması, partide sarsıntılara neden olmuştu. Çevreye zarar verdiği gerekçesiyle ceza almış bir şirketten gelen bu bağışların kurallara uygun olduğunu savunan Gething, iç yazışmaların sızması konusunda Bakan Hannah Blythyn'ı suçlamış, ancak Blythyn iddiaları reddetmişti.

Gething'in aldığı bağışlar, Galler İşçi Partisi ve Plaid Cymru partisi arasındaki bağı zayıflatmış, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, Gething hakkında güvensizlik oyu çağrısında bulunmuştu. Haziranda güvensizlik oyu almasına rağmen istifa etmeyi reddeden Gething, Galler kabinesindeki bazı üyelerin 16 Temmuz'da istifasını istemesi üzerine sonunda görevinden ayrılma kararı aldı.