Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galler'in İlk Kadın Başbakanı Eluned Morgan Göreve Başladı

Eluned Morgan, Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak göreve başladı. Vaughan Gething'in istifası sonrası yapılan oylamada seçildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:38
Galler'in İlk Kadın Başbakanı Eluned Morgan Göreve Başladı

Eluned Morgan Galler'in İlk Kadın Başbakanı Seçildi

Galler, tarihindeki ilk kadın Başbakanına kavuştu. Galler Bölgesel Başbakanı Vaughan Gething'in istifası ardından gerçekleştirilen oylamada, Eluned Morgan, Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak belirlendi.

Sağlık Bakanı ve İşçi Partisi Lideri

Eluned Morgan, geçtiğimiz ay Galler İşçi Partisi'nin yeni lideri olmuş ve Mayıs 2021'den beri Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı. Galler Parlamentosu'ndaki (Senedd) 28 milletvekilinin desteğiyle bu önemli makama yükseldi.

Görevine Başlarken Onurlandırma Sözü

Eluned Morgan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayını aldıktan sonra resmi olarak görevine başlayacak. Oylama sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak karşınızda durmak hayatımın en büyük onuru," dedi.

Vaughan Gething'in Çalkantılı Süreci

Vaughan Gething, Mart ayında göreve gelmesinin ardından Galler İşçi Partisi liderliği için yürüttüğü kampanyada büyük bir tepki aldı. 200 bin sterlinlik bağış alması, partide sarsıntılara neden olmuştu. Çevreye zarar verdiği gerekçesiyle ceza almış bir şirketten gelen bu bağışların kurallara uygun olduğunu savunan Gething, iç yazışmaların sızması konusunda Bakan Hannah Blythyn'ı suçlamış, ancak Blythyn iddiaları reddetmişti.

Gething'in aldığı bağışlar, Galler İşçi Partisi ve Plaid Cymru partisi arasındaki bağı zayıflatmış, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, Gething hakkında güvensizlik oyu çağrısında bulunmuştu. Haziranda güvensizlik oyu almasına rağmen istifa etmeyi reddeden Gething, Galler kabinesindeki bazı üyelerin 16 Temmuz'da istifasını istemesi üzerine sonunda görevinden ayrılma kararı aldı.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir