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Galler Prensesi Kate Middleton Kemoterapi Tedavisini Tamamladı

Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapinin sona erdiğini duyurdu ve hayatına yeniden umutla devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:15
Galler Prensesi Kate Middleton Kemoterapi Tedavisini Tamamladı

Galler Prensesi Kate Middleton'ın Kemoterapi Süreci Tamamlandı

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Prens William ile birlikte sosyal medya platformu X üzerinden paylaştıkları yaklaşık 3 dakikalık videoda, Kate Middleton odak noktasının "kanserden uzak kalmak" olduğunu vurguladı.

Norfolk'ta Aile Zamanı

Kate Middleton, trenin geçişine odaklanarak, bu mutlu haberi ailesiyle geçirdiği özel bir anı paylaşarak açıkladı. Videoda, Prenses Kate ve ailesinin Norfolk'taki doğal alanlarda birlikte vakit geçirdiği, kart oynayıp piknik yaptığı anlar yer aldı. Bu süreçte kendisine destek olan halka da teşekkür etti.

Yeni Bir Başlangıç

Kate Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay ailem için inanılmaz derecede zor geçti" şeklinde konuştu ve yaşadığı deneyimlerin basit ama önemli şeyler için minnettar olma konusunda kendisine dersler verdiğini belirtti.

İlerleyen günlerde evden çalışmaya devam edeceğini ve kamu hizmetlerine katılmayı planladığını sözlerine ekledi: "İyileşmenin bu yeni aşamasına yenilenmiş bir umut duygusu ve hayatın kıymetini bilerek giriyorum."

Geçmişteki Sağlık Sorunları

Prenses Kate, ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat geçirmiş ve bu nedenle resmi görevlerine bir süre ara vermişti. Geçtiğimiz mart ayında kanser olduğu açıklanmıştı. Bu süre zarfında, Kral Charles da benzer sağlık sorunları yaşadı. Kral, ocakta yapılan bir ameliyat sonrasında şubatta kanser teşhisi almıştı.

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