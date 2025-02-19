Gambiya 60. Bağımsızlık Gününü Coşkuyla Kutladı

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkenin 60. Bağımsızlık günü töreninde, eğitim, sağlık ve tarım alanlarında kaydettikleri önemli başarıları vurguladı. Başkent Banjul'da gerçekleştirilen kutlamalara yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda katılımcı, ordu mensupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri iştirak etti.

Başarılar ve Yenilikler

McCarthy Meydanı'nda yapılan törende, Barrow, eğitim sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, şu ana kadar toplam 424 yeni okul ve 6 bin 400 yeni sınıf inşa ettiklerini ifade etti. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmenin kendileri için öncelikli bir hedef olduğunu belirten Barrow, bu ilerlemelerle gurur duyduğunu dile getirdi.

Sağlıkta Önemli Adımlar

Sağlık sektöründe de kaydedilen ilerlemeleri aktaran Barrow, “Uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlamak için büyük adımlar attık. Ulusal Sağlık Sigortası Planı ve son teknoloji sağlık tesislerinin yaygınlaştırılması, önceliklerimiz arasında yer alıyor,” dedi. Gambiya Tıp Fakültesi'nde şu anda 100'den fazla doktorun uzmanlık eğitimi aldığına dikkat çekti.

Tarımın Önemi

Tarımın ülke ekonomisi açısından kritik olduğuna vurgu yapan Barrow, “Tarım, gıda güvenliği ve ulusal kalkınma için hayati bir öneme sahiptir. Yer fıstığı dışındaki tarımsal üretimin, iyi hedeflenmiş hükümet politikaları ile artmış olması güven vericidir,” değerlendirmesini yaptı.

18 Şubat 1965'te bağımsızlık hakkını elde eden Gambiya, kutlamaları kapsamında, 54 kişilik mehter takımı ile gösteri düzenledi. Mehter gösterileri, Gamiyalılar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalar, Gambiya milli marşının okunması ve barış için yapılan dualarla sona erdi.