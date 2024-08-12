Gambiya'da Eski General Bora Colley Gözaltına Alındı

Eski Gambiya Generali Bora Colley Gözaltında

Gambiya ordusu, sürgünde bulunan eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in muhaliflerine suikast düzenlemekle suçlanan eski general Bora Colley'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına Alma Süreci

Gambiya Silahlı Kuvvetleri'nin (GAF) yaptığı açıklamaya göre, Colley 9 Ağustos'ta Yundum Kışlasında GAF Askeri Polisine gönüllü olarak teslim olurken gözaltına alındı. Açıklamada, istihbarat servislerinin o gün Banjul'daki ikametgahı çevresinde gözetleme işlemleri yürüttüğü belirtildi.

Eski Vurucu Tim Üyesi İddiaları

Colley'nin, 2003-2006 yılları arasında Junglers adı verilen vurucu timin bir parçası olduğu ve bu grup aracılığıyla "Gambiya halkını sindirme, muhalefeti bastırma ve öldürme emirlerini yerine getirme" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ileri sürülüyor.

Jammeh'in İktidarı ve Sonrası

Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994 tarihinde gerçekleştirdiği askeri darbe ile ülke yönetimini ele geçirmiş ve 22 yıl boyunca iktidarını sürdürmüştü. Jammeh, iktidarı süresince işkence, tecavüz ve infaz gibi hak ihlalleriyle suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki seçimde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, baskılara dayanamayıp 21 Ocak 2017'de Ekvator Ginesi'ne iltica etmişti.