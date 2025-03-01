Gambiya'da Türk Girişimcilere Yatırım Çağrısı

Gambiya'daki iş insanları, Türk girişimcileri yatırıma davet ediyor. Türk iş insanı Dennis Elverir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ülkenin Batı Afrika'ya açılan kapısı olduğunu belirtti.

Gambiya'nın, küçük olmasına rağmen çok hızlı bir gelişim süreci içinde olduğunu ifade eden Elverir, “Burada hemen hemen her sektörde gelişmeler oluyor. Enerji sektöründe yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gambiya'nın stratejik konum boyunca, Batı Afrika'da önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum” dedi.

Elverir, Türk şirketlerinin ülkeye gelerek yatırım yapmalarını teşvik ederken, büyükelçilik ve DEİK'in rehberliğinden yararlanmalarını önerdi. “Türk iş adamlarını burada çok büyük fırsatlar bekliyor. Gelsinler, kendi alanlarındaki fırsatları değerlendirerek Gambiya’nın potansiyelini görmek için buraya gelsinler” diye konuştu.

Gambiya'nın, Senegal'in arasında bir konumda olduğunu hatırlatan Elverir, bölgenin pazar dinamiklerinin çok daha geniş olduğunu vurguladı.

Elverir, Gambiya'da Türkiye'nin güçlü varlığına dikkat çekerek, “Türkiye'nin bu ülkede bu kadar güçlü olduğunu öğrenmek bizim için büyük bir avantaj oldu.” ifadelerini kullandı.

Gambiyalı iş kadını ve DEİK Temsilcisi Fatima Senghore, Türk iş insanlarını ülkenin büyük potansiyelinden haberdar ederek, “Gambiya'da her sektörde yatırım yapma imkanı mevcut. Türkler, burada kendi fabrikalarını kurabilir ve ürünlerini bu pazarda satabilirler” dedi.

Senghore, “Ülkemizde yapılan yatırımlar için herhangi bir vergi uygulanmadığını ve süreçlerin kolaylaştırıldığını” belirtirken, Türk yatırımcıların Gambiya'dan yapacakları ihracatlar sayesinde kazanç elde edebileceklerini ifade etti. Ayrıca, Türk vatandaşlarının Gambiya'da kıymetli olduğunu ve yapılan yardımların bunun başlıca sebebi olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda, Kavak ve İncekaya tarafından gerçekleştirilen görüşmelere dayanarak Gambiya'daki yatırım fırsatlarının kaçırılmaması gerektiği ortaya çıkıyor. Türk girişimciler, Gambiya'nın sunduğu fırsatları değerlendirmek için daha fazla adım atmalı.