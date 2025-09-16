Gana, ABD'den sınır dışı edilen 14 Batı Afrikalı göçmeni ülkelerine gönderdi

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:25
Kabul ve iade süreciyle ilgili resmi açıklamalar

Gana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Hükümet İletişim Bakanı Felix Kwakye Ofosu, ABD tarafından sınır dışı edilen 14 Batı Afrikalı göçmenin kısa süreli kabulünün ardından ülkelerine dönmeleri için kolaylık sağlandığını açıkladı. Ofosu, 14 kişinin ülkelerine döndüğünü, bunlardan Nijerya vatandaşı göçmenlerin otobüslerle gönderildiğini belirtti.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, göçmenleri "insani gerekçelerle" kabul ettiklerini, bunlardan 13ünün Nijeryalı, 1inin Gambiyalı olduğunu kaydetti. Ablakwa, "Batı Afrikalı kardeşlerinin acısına kayıtsız kalamayacaklarını" ve "Bölgedeki boşluğu doldurmak için insani ve Pan-Afrikan bir sorumluluk üstlendik." ifadelerini kullandı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı ise ne ABD ne de Gana'dan önceden bilgilendirme yapıldığını belirterek, ülkeye başka ülke vatandaşlarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Göçmenlerin ABD'den 5 Eylül'de askeri kargo uçağıyla gönderildiği, yolculuk sırasında kendilerine varış noktasının bildirilmediği ifade edildi. ABD'de açılan davada, bazı göçmenlerin ülkelerine iade edilmeleri halinde işkence riski bulunduğuna dair mahkeme kararı olduğu ancak buna rağmen gönderildikleri bildirildi.

Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında, daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve insan hakları sicili zayıf ülkelerin tercih edildiğini belirterek programı eleştiriyor.

