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Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo 11 Mahkumu Affetti

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, görev süresinin son gününde sağlık durumları ve diğer nedenlerle 11 mahkumu affetti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:53
Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo 11 Mahkumu Affetti

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, görev süresinin sona erdiği gün, 11 mahkumu affetti. Bu karar, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, Akufo-Addo'nun, Anayasa'nın 72. maddesi uyarınca merhamet yetkisini kullandığı belirtilerek, af kararlarının mahkumların sağlık durumları, tutukluluk süreleri ve diğer hafifletici faktörler göz önünde bulundurularak alındığı kaydedildi. Affedilen mahkumların durumlarının yasalar çerçevesinde kapsamlı bir şekilde incelendiği ifade edildi.

Gana'da, 7 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresi (NDC) adayı John Dramani Mahama kazanmış, seçmenlerin %56,55'inin oyunu alarak yeni cumhurbaşkanı olarak göreve başlamıştı.

Mahama, yarın yemin ederek görevini Akufo-Addo'dan devralacak.

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