DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Sahel Devletleri İttifakı'na Özel Temsilci Atadı

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Sahel Devletleri İttifakı'na eski Ulusal Güvenlik Şefi'ni özel temsilci olarak atadı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:29
Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Sahel Devletleri İttifakı'na Özel Temsilci Atadı

Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Önemli Atama

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Burkina Faso, Mali ve Nijer tarafından oluşturulan Sahel Devletleri İttifakı'na (AES) özel temsilci atadı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, eski Ulusal Güvenlik Şefi Larry Gbevlo-Lartey'in bu göreve getirildiği belirtildi.

Gana'daki güvenlik uzmanları, bu atamanın Mahama yönetiminin Burkina Faso, Mali ve Nijer ile ilişkileri yeniden inşa etmeye yönelik bir irade taşıdığını ifade ediyor. Uzmanlar, bu görevlendirmenin AES ile Gana arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde güvenin yeniden tesis edilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Bölgesel İlişkiler ve Geçmiş Olaylar

2020-2023 yılları arasında Burkina Faso, Mali ve Nijer'de yaşanan askeri darbeler, iktidara gelen yönetimlerin bölgesel müttefikler ve Batılı güçlerle olan askeri ve diplomatik bağlarını koparmasına neden oldu. Gana ile Burkina Faso arasındaki diplomatik ilişkiler ise, eski Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun 2022'de Burkina Faso'nun Rus Wagner paralı askerleriyle ilişkilerini iddia etmesi ve bunu Gana'nın kuzey sınırı için bir tehdit olarak değerlendirmesi sonucu kesilmişti.

7 Ocak'ta göreve başlayan Mahama, ülkesinin AES ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalışarak Gana'yı son yılların en ciddi ekonomik krizinden çıkarmayı hedefliyor.

AES ve ECOWAS İlişkileri

Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurduktan sonra Ocak 2024'te yayımladıkları ortak bildiriyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılacaklarını açıkladı. AES, Temmuz 2024'te Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvesini düzenledi. ECOWAS ise bu ayrılma kararının topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ı arabulucu olarak görevlendirdi.

16 Aralık 2024'te Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bu üç ülkenin birlikten ayrılma kararı resmen onaylandı. ECOWAS üyeliği 29 Ocak 2025'te sona erecek olan bu üç ülke, 29 Temmuz 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, fikir değiştirmeleri durumunda topluluğa yeniden katılabilir.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
4
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
5
Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde
6
Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
7
AGİT Dönem Başkanı Valtonen: 'Rusya'nın Hesap Vermesinde AGİT'in Rolü Kritik'

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları