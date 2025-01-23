Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Sahel Devletleri İttifakı'na Özel Temsilci Atadı

Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Önemli Atama

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Burkina Faso, Mali ve Nijer tarafından oluşturulan Sahel Devletleri İttifakı'na (AES) özel temsilci atadı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, eski Ulusal Güvenlik Şefi Larry Gbevlo-Lartey'in bu göreve getirildiği belirtildi.

Gana'daki güvenlik uzmanları, bu atamanın Mahama yönetiminin Burkina Faso, Mali ve Nijer ile ilişkileri yeniden inşa etmeye yönelik bir irade taşıdığını ifade ediyor. Uzmanlar, bu görevlendirmenin AES ile Gana arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde güvenin yeniden tesis edilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Bölgesel İlişkiler ve Geçmiş Olaylar

2020-2023 yılları arasında Burkina Faso, Mali ve Nijer'de yaşanan askeri darbeler, iktidara gelen yönetimlerin bölgesel müttefikler ve Batılı güçlerle olan askeri ve diplomatik bağlarını koparmasına neden oldu. Gana ile Burkina Faso arasındaki diplomatik ilişkiler ise, eski Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun 2022'de Burkina Faso'nun Rus Wagner paralı askerleriyle ilişkilerini iddia etmesi ve bunu Gana'nın kuzey sınırı için bir tehdit olarak değerlendirmesi sonucu kesilmişti.

7 Ocak'ta göreve başlayan Mahama, ülkesinin AES ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalışarak Gana'yı son yılların en ciddi ekonomik krizinden çıkarmayı hedefliyor.

AES ve ECOWAS İlişkileri

Burkina Faso, Mali ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurduktan sonra Ocak 2024'te yayımladıkları ortak bildiriyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılacaklarını açıkladı. AES, Temmuz 2024'te Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvesini düzenledi. ECOWAS ise bu ayrılma kararının topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ı arabulucu olarak görevlendirdi.

16 Aralık 2024'te Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bu üç ülkenin birlikten ayrılma kararı resmen onaylandı. ECOWAS üyeliği 29 Ocak 2025'te sona erecek olan bu üç ülke, 29 Temmuz 2025'e kadar sürecek geçiş döneminde, fikir değiştirmeleri durumunda topluluğa yeniden katılabilir.