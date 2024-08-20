Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gana'da 12 Milyar Dolarlık Yeni Petrol Merkezi Projesi

Gana'da, enerji sektörü için önemli bir adım olarak 12 milyar dolarlık petrol merkezi inşaatı başladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:54
Gana'da 12 Milyar Dolarlık Yeni Petrol Merkezi Projesi

Gana'da Dev Hamle: 12 Milyar Dolarlık Petrol Merkezi İnşaatı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, petrol ve gaz sektöründe çarpıcı bir değişim yaratacak 12 milyar dolarlık petrol merkezi inşaatı resmen başladı.

Temel Atma Törenine Önemli İsimler Katıldı

Gana'nın Western bölgesindeki Jomorow yerleşiminde gerçekleştirilen temel atma törenine, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Herbet Krappa gibi önemli isimler katıldı.

Uygun Bir Vizyon

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, projeye dair yaptığı açıklamada, bu merkezinin, çeşitlendirilmiş, verimli ve mali açıdan sürdürülebilir bir enerji sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca, "Afrika'da ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlandırması için bir ölçüt oluşturacak bir tesis hedefliyoruz," dedi.

İstihdam ve Ekonomik Katkılar

Akufo-Addo, bu projenin yaklaşık 780 bin doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağını da belirtti. Bakan Krappa ise, petrol merkezinin Gana'yı küresel enerji sahnesinde yeniden konumlandıracağını ve ihracatı artırarak gelir yaratacağını ifade etti.

Peki Tesis Ne İçerecek?

Gana'da inşa edilecek petrol merkezi, günlük 300 bin varillik bir rafineriyi, bir petrokimya tesisini ve kapsamlı depolama ile liman tesislerini kapsayacak. Ülke, senelik ortalama 132 bin varil ham petrol ve 325 milyon standart fit küp doğal gaz üretmektedir.

Gana'nın Enerji Geleceği

2010 yılında petrol keşfi yapılan Gana, dünya genelinde özellikle kakao üretiminde önemli bir yere sahip. Tarif edilen bu merkez, ülkenin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılayacak gibi görünmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı