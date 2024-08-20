Gana'da 12 Milyar Dolarlık Yeni Petrol Merkezi Projesi

Gana'da Dev Hamle: 12 Milyar Dolarlık Petrol Merkezi İnşaatı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, petrol ve gaz sektöründe çarpıcı bir değişim yaratacak 12 milyar dolarlık petrol merkezi inşaatı resmen başladı.

Temel Atma Törenine Önemli İsimler Katıldı

Gana'nın Western bölgesindeki Jomorow yerleşiminde gerçekleştirilen temel atma törenine, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Herbet Krappa gibi önemli isimler katıldı.

Uygun Bir Vizyon

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, projeye dair yaptığı açıklamada, bu merkezinin, çeşitlendirilmiş, verimli ve mali açıdan sürdürülebilir bir enerji sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca, "Afrika'da ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlandırması için bir ölçüt oluşturacak bir tesis hedefliyoruz," dedi.

İstihdam ve Ekonomik Katkılar

Akufo-Addo, bu projenin yaklaşık 780 bin doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağını da belirtti. Bakan Krappa ise, petrol merkezinin Gana'yı küresel enerji sahnesinde yeniden konumlandıracağını ve ihracatı artırarak gelir yaratacağını ifade etti.

Peki Tesis Ne İçerecek?

Gana'da inşa edilecek petrol merkezi, günlük 300 bin varillik bir rafineriyi, bir petrokimya tesisini ve kapsamlı depolama ile liman tesislerini kapsayacak. Ülke, senelik ortalama 132 bin varil ham petrol ve 325 milyon standart fit küp doğal gaz üretmektedir.

Gana'nın Enerji Geleceği

2010 yılında petrol keşfi yapılan Gana, dünya genelinde özellikle kakao üretiminde önemli bir yere sahip. Tarif edilen bu merkez, ülkenin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılayacak gibi görünmektedir.