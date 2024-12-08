Gana'da Cumhurbaşkanı Seçimleri: NDC Adayı Mahama Önde

Gana Cumhurbaşkanı Seçimlerinde NDC’nin Başarısı

Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Gana, dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde büyük bir siyasi değişime tanıklık ediyor. Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına göre önde gidiyor.

Seçim Sonuçları ve Oy Dağılımı

3news medya sitesinin aktardığına göre, Gana'nın büyük çoğunluğunda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları netleşti. Mahama, oyların yüzde 55,1Mahamudu Bawumia ise yüzde 41,7 oy aldı.

NDC’nin Parlamento Başarısı