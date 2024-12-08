Gana'da Cumhurbaşkanı Seçimleri: NDC Adayı Mahama Önde

Gana Cumhurbaşkanı Seçimlerinde NDC’nin Başarısı
Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Gana, dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde büyük bir siyasi değişime tanıklık ediyor. Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına göre önde gidiyor.
Seçim Sonuçları ve Oy Dağılımı
3news medya sitesinin aktardığına göre, Gana'nın büyük çoğunluğunda cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları netleşti. Mahama, oyların yüzde 55,1Mahamudu Bawumia ise yüzde 41,7 oy aldı.
NDC’nin Parlamento Başarısı
NDC, milletvekili seçimlerinde de büyük bir başarı elde ederek parlamentodaki 275 sandalyeden 185 Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bawumia, Mahama’yı arayarak tebrik etti ve düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etti. Gana'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde toplamda 12 aday yarışmıştı. Ülkede bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekmektedir. Bu seçimler, Gana'nın demokratik süreçleri açısından büyük bir öneme sahip.
Yenilgiyi Kabul Eden Bawumia
Seçim Yöntemi
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bawumia, Mahama’yı arayarak tebrik etti ve düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etti. Gana'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde toplamda 12 aday yarışmıştı.
Ülkede bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekmektedir. Bu seçimler, Gana'nın demokratik süreçleri açısından büyük bir öneme sahip.