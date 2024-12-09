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Gana'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini John Dramani Mahama Kazandı

Gana'da 7 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ana muhalefet partisi adayı John Dramani Mahama galip geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:07
Gana'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini John Dramani Mahama Kazandı

Gana'da John Dramani Mahama'nın Zaferi

Afrika'nın önemli ülkelerinden Gana'da, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama zafer elde etti.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Jean Mensa, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını açıkladı. Şu ana kadar 276 seçim bölgesinden 267'sinde oy sayımının tamamlandığını belirten Mensa, Mahama'nın oyların %56,55Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın ise oyların %41,61

Mensa, John Dramani Mahama'yı, Gana'nın yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti. 66 yaşındaki Mahama, daha önce 2008-2012 yılları arasında devlet başkan yardımcılığı yapmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi sonrasında kendisi cumhurbaşkanı olarak görevi devraldı.

2012 yılında yapılan seçimleri kazanarak tekrar cumhurbaşkanı olan Mahama, 2016 ve 2020 yıllarında Nana Akufo-Addo'ya karşı yarışmasına rağmen her iki seçimi de kaybetmişti. Gana'da, 34,4 milyonluk nüfus içerisinde 18,7 milyon seçmen bulunmaktaydı ve cumhurbaşkanlığı için toplamda 12 aday yarıştı.

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