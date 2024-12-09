Gana'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini John Dramani Mahama Kazandı

Gana'da John Dramani Mahama'nın Zaferi

Afrika'nın önemli ülkelerinden Gana'da, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama zafer elde etti.