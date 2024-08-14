Gana'da Dang Humması Vakaları 100'e Ulaştı

Gana'da Dang Humması Vaka Sayısı Arttı

Afrika'nın Batı kıyısındaki Gana'da dang humması vakalarının sayısı 100'e yükseldi. Gana Sağlık Hizmetleri'nin (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye yaptığı açıklamada, hastalığın geçen ay Eastern bölgesinde görüldüğünü, ardından ülkenin 6 farklı eyaletine yayıldığını bildirdi.

Şüpheli Vaka Sayısı da Artıyor

Kuma-Aboagye, ayrıca şu anda 103 tane şüpheli dang humması vakasının bulunduğunu da belirtti. Salgının yayılmasını engellemek için bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiği açıklandı.

Hastalığın Özellikleri

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir hastalıktır. Kuluçka dönemi sonrası genellikle hafif ateşle başlayan bu hastalık, bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilir. Vakaların çoğunlukla yağış dönemlerinde arttığı gözlemleniyor.

Çevresel Etkiler ve Önlemler

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süreli yağışların, dang humması ve sıtma taşıyan sivrisineklerin popülasyonunu artırdığını ifade ediyor. Bu nedenle, sivrisineklerin üreme alanlarını kontrol altına almak için su birikintilerinin sürekli olarak ilaçlanması gerekiyor.