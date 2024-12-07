Gana'da Genel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Gana'da Genel Seçim Heyecanı

Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden Gana'da, cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sandıkların kapanmasıyla tamamlandı.

Seçim Süreci ve Oy Sayımı

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Ülkede yaklaşık 18,7 milyon seçmenin kayıtlı olduğu belirtilirken, 16 vilayette toplam 40 bin 976 sandık kuruldu. Seçim sonuçlarının ise sandıkların kapanmasının ardından 48 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Öne Çıkan Cumhurbaşkanı Adayları

Gana'da mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, iki dönemlik görev süresinin sona ermesi nedeniyle bu seçimlerde yer almadı. Cumhurbaşkanı seçimi için 12 aday yarışıyor, ancak üç aday öne çıkıyor:

Mahamudu Bawumia : İktidarda olan Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

: İktidarda olan Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı. John Dramani Mahama : Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı ve eski Cumhurbaşkanı.

: Ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı ve eski Cumhurbaşkanı. Nana Kwame Bediako: Yeni Güç Partisi adayı.

Anayasaya göre, Gana'da 4 yıllığına seçilen cumhurbaşkanları en fazla iki dönem görev yapabiliyor.