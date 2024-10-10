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Gana'da İşçi Sendikaları Yasa Dışı Altın Madenciliğine Karşı Grev Kararını Askıya Aldı

Gana'da işçi sendikaları, yasa dışı altın madenciliği nedeniyle alınan grev kararını askıya aldı ve hükümete uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:35
Gana'da İşçi Sendikaları Yasa Dışı Altın Madenciliğine Karşı Grev Kararını Askıya Aldı

Gana'da Yasa Dışı Madenciliğe Karşı Grev Kararı Askıya Alındı

Gana'da işçi sendikaları, artan yasa dışı altın madenciliğinin doğaya verdiği zararlar nedeniyle daha önce aldıkları grev kararını askıya aldıklarını duyurdu.

Verimli Toplantılar ve Yeni Mahkemeler

İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) Genel Sekreteri Joshua Ansah, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, yasa dışı altın madenciliği ile ilgili hükümet temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini ifade etti. Ansah, "TUC olarak, bu konuda hükümetin atacağı adımları takip edeceğiz. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, grev gündemimizde olacak" dedi.

Yasa dışı madencilikle ilgili davaların incelenmesi amacıyla Gana hükümeti, 7 yüksek mahkeme ve 7 çevre mahkemesinden oluşan toplam 14 yeni mahkeme kurdu.

Protestolar ve Yaşanan Sorunlar

Ülkede, son dönemlerde artan yasa dışı madencilik faaliyetleri nedeniyle oylanan protestolar, halkın bu duruma tepkisini ortaya koydu. Tarih boyunca "Altın Körfezi" olarak anılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinin başında geliyor. Ancak yasa dışı madencilik uygulamaları, hem doğayı olumsuz etkiliyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler nedeniyle insan hayatını tehlikeye atıyor.

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