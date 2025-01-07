DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,81 -0,29%
ALTIN
3.023,25 -1,13%
BITCOIN
3.562.417,2 1,22%

Gana'da John Dramani Mahama, Cumhurbaşkanı olarak Görevine Başladı

Gana'da 7 Aralık seçimlerini kazanan John Dramani Mahama, yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:44
Gana'da John Dramani Mahama, Cumhurbaşkanı olarak Görevine Başladı

Gana, 7 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yeni liderine kavuştu. John Dramani Mahama, kazandığı seçimin ardından yemin ederek, Nana Akufo-Addo'dan görevi devraldı.

Başkent Akra'daki Black Star Meydanı'nda gerçekleştirilen yemin töreni, Anayasa Konseyi tarafından düzenlendi. Törene, Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow başta olmak üzere birçok diplomat, başbakan ve bakan katıldı.

Mahama, tören esnasında Gana'nın Dördüncü Cumhuriyet sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana 6'ncı cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Mahama, yemin sonrası yaptığı konuşmada, ekonomik ilerleme ve değişim vurgusu yaparak, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme ve Gana'nın halk sağlığı sistemlerini destekleme konusundaki kararlılığını belirtti.

Mahama, “Ortak zorlukların üstesinden gelmek için komşularımızla ittifak içinde çalışmalıyız.” diyerek bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerini, ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre partisinin adayı Mahama, seçmenlerin %56,55'inin oyunu alarak kazandı.

66 yaşındaki Mahama, ikinci kez cumhurbaşkanı oldu. Daha önce 2008'de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürütmüş, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in vefatı üzerine görevi devralmıştır. 2012'deki seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'ya karşı yarışmış fakat her iki seçimi de kaybetmiştir.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip Gana'da, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu bu seçimde toplamda 12 aday yarışmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile Ekonomik İlişkileri Geliştirmek İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
3
Şırnak'ta Yaralı İki Puhu için Tedavi Süreci Başladı
4
Kütahya Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi
5
Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı
6
Erciyes'te Kayak Kazası: Rus Turist Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor