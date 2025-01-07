Gana'da John Dramani Mahama, Cumhurbaşkanı olarak Görevine Başladı

Gana, 7 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yeni liderine kavuştu. John Dramani Mahama, kazandığı seçimin ardından yemin ederek, Nana Akufo-Addo'dan görevi devraldı.

Başkent Akra'daki Black Star Meydanı'nda gerçekleştirilen yemin töreni, Anayasa Konseyi tarafından düzenlendi. Törene, Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow başta olmak üzere birçok diplomat, başbakan ve bakan katıldı.

Mahama, tören esnasında Gana'nın Dördüncü Cumhuriyet sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana 6'ncı cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Mahama, yemin sonrası yaptığı konuşmada, ekonomik ilerleme ve değişim vurgusu yaparak, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme ve Gana'nın halk sağlığı sistemlerini destekleme konusundaki kararlılığını belirtti.

Mahama, “Ortak zorlukların üstesinden gelmek için komşularımızla ittifak içinde çalışmalıyız.” diyerek bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerini, ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre partisinin adayı Mahama, seçmenlerin %56,55'inin oyunu alarak kazandı.

66 yaşındaki Mahama, ikinci kez cumhurbaşkanı oldu. Daha önce 2008'de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini yürütmüş, 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in vefatı üzerine görevi devralmıştır. 2012'deki seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'ya karşı yarışmış fakat her iki seçimi de kaybetmiştir.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip Gana'da, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu bu seçimde toplamda 12 aday yarışmıştır.