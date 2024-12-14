DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.532.361,3 0,4%

Gana'da Kolera Salgını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'nın Western vilayetinde kolera salgını nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Salgınla mücadele için ücretsiz tedavi başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:33
Gana'da Kolera Salgını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'da Kolera Salgını Sonuçları:

Gana'nın Western vilayeti

Son günlerde kolera salgını nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Gana Sağlık Hizmetleri Western Vilayeti Bölge Müdürü Dr. Yaw Ofori Yeboah, yerel basına yaptığı açıklamada, salgının 8 farklı bölgede etkili olduğunu duyurdu.

Salğın Üzerine Açıklama

Dr. Yeboah, 800'den fazla kolera vakası tespit edildiğini ve bu durumun 14 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu belirtti. Salgınla mücadele amacıyla bölgede ücretsiz tedavi programları başlatılmıştır.

Yeboah, şüpheli kolera vakalarının sağlık tesislerine bildirilmesini istedi. Ayrıca, halkı temel hijyen önlemlerini almaya çağırdı. "Bunu yapmazsak daha fazla insan kaybedeceğiz. Kişisel hijyen çok önemli; ellerimizi yıkamalıyız ve tükettiğimiz yiyeceklerin sıcak olmasına dikkat etmeliyiz. Herhangi biri belirtileri gösterir göstermez en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." şeklinde uyardı.

Kolera ve Etkileri

Gıda ve su yoluyla bulaşan vibrio bakterisi kaynaklı kolera, ciddi ishale ve vücut kaybına yol açabilmektedir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Gana'da yaşanan bu gelişmeler, sağlık otoritelerini harekete geçirirken, halkın hijyen kurallarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 89 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Yunan Basını Türkiye’nin Savunma Sanayi Yükselişine Dikkat Çekti
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15. Dergi Günleri'nde Okumanın Önemi Vurguladı
4
AK Parti Erzurum Kongresi: Fatih Şahin’den Güçlü Mesajlar
5
Bakan Tekin: Türkiye, Akıllı Tahta ile Dünyada Birinci
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Krizinde İnatçı Davranışımızın Sonuçları Açık
7
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak