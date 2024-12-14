Gana'da Kolera Salgını: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'da Kolera Salgını Sonuçları:

Gana'nın Western vilayeti

Son günlerde kolera salgını nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Gana Sağlık Hizmetleri Western Vilayeti Bölge Müdürü Dr. Yaw Ofori Yeboah, yerel basına yaptığı açıklamada, salgının 8 farklı bölgede etkili olduğunu duyurdu.

Salğın Üzerine Açıklama

Dr. Yeboah, 800'den fazla kolera vakası tespit edildiğini ve bu durumun 14 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu belirtti. Salgınla mücadele amacıyla bölgede ücretsiz tedavi programları başlatılmıştır.

Yeboah, şüpheli kolera vakalarının sağlık tesislerine bildirilmesini istedi. Ayrıca, halkı temel hijyen önlemlerini almaya çağırdı. "Bunu yapmazsak daha fazla insan kaybedeceğiz. Kişisel hijyen çok önemli; ellerimizi yıkamalıyız ve tükettiğimiz yiyeceklerin sıcak olmasına dikkat etmeliyiz. Herhangi biri belirtileri gösterir göstermez en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." şeklinde uyardı.

Kolera ve Etkileri

Gıda ve su yoluyla bulaşan vibrio bakterisi kaynaklı kolera, ciddi ishale ve vücut kaybına yol açabilmektedir. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Gana'da yaşanan bu gelişmeler, sağlık otoritelerini harekete geçirirken, halkın hijyen kurallarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.