Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası

Gana, M çiçeği vakalarının yoğunlaştığı Western'e 20 bin doz aşı gönderip aşılama kampanyası başlattı; ülkede 586 vaka, 2 ölüm kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:22
Aşı gönderimi ve vaka dağılımı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, yayılan M çiçeği virüsüne (mpox) karşı aşılama kampanyası başlatıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre Gana Sağlık Servisi, M çiçeği vakalarının hızla arttığı Western vilayetine 20 bin doz aşı gönderdi ve yetkililer bölgede aşılama çalışmalarını başlattı.

GHS Vekil Genel Direktörü Dr. Samuel Kaba Akoriyea, aşının güvenli olduğunu belirterek halkı ve ilgili kurumları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Ülkede şimdiye kadar 586 M çiçeği vakası kaydedilirken, 2 kişi hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 71'i Western vilayetinde görüldü.

