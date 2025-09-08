Gana'da M çiçeği vakaları 494'e yükseldi

GHS, Gana'da 27 yeni vakayla M çiçeği toplamının 494'e çıktığını ve 1 ölüm bildirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:16
GHS: 27 yeni vaka, 1 ölüm

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının 494'e yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisi (GHS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 27 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mayıstan bu yana vakaların 494'e yükseldiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınması önerildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

