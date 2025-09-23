Gana'da M çiçeği vakaları 565'e yükseldi

Gana'da M çiçeği (mpox) vakaları 565'e ulaştı; 16 vilayette yayılma, 10 yeni vaka ve 1 ölüm bildirildi. Semptom görülürse tıbbi destek önerildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:27
Gana'da M çiçeği vakaları 565'e yükseldi

Gana'da M çiçeği vakaları 565'e yükseldi

Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkede M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının artarak 565'e çıktığını açıkladı. Salgın, ülke genelinde izlenmeye devam ediyor.

GHS açıklaması ve yayılma

GHS'nin bildirimine göre M çiçeği virüsü şu anda 16 vilayet'te yayılma gösteriyor. Açıklamada son dönemde tespit edilen 10 yeni vaka ile birlikte mayıstan bu yana toplam vaka sayısının 565'e ulaştığı kaydedildi.

Salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bulaşma ve öneriler

Açıklamada, M çiçeğinin esas olarak enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla yayıldığının altı çizildi. GHS, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınmasını tavsiye ediyor.

Geçmiş bildirimler

Gana hükümeti daha önce 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini duyurmuştu.

