Gana'da Muhalefet Seçmen Kütüklerinde Usulsüzlük İddiasıyla Gösteri Düzenledi

Gana'da NDC'den Seçim Protestosu

Gana'da ana muhalefet partisinin Ulusal Demokratik Kongresi (NDC), seçmen kütüklerinde yapılan usulsüzlük iddialarına karşı başkent Akra ve birçok şehirde gösteri düzenledi.

Protesto Çağrısı ve İddialar

Gana'nın yerel basınında yayımlanan haberlere göre, NDC üyeleri, 7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde seçmen kütüklerinin denetlenmesi talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri gerçekleştirdi.

NDC Başkanı Johnson Asiedu-Nketiah, Akra'daki yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, "Seçim Komisyonundan büyük bir iyilik istemiyoruz. Sadece özgür ve adil bir seçim hakkımızı talep ediyoruz," dedi.

Milyonlarca Katılımcı

NDC milletvekili Samuel Okudzeto Ablakwa, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, başta Akra olmak üzere Gana'nın 16 bölgesel başkentinde yapılan protestolara milyonlarca kişinin katıldığını iddia etti.

Demokratik Gelecek İçin Tehdit

NDC seçim direktörü Omane Boamah, partinin seçim kütüklerinde meydana gelen usulsüzlüklerin demokrasiyi tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Dilekçeler ve İleriye Dönük Talepler

Ülke çapındaki gösterilerin ardından protestocular, parlamentoya ve Seçim Komisyonuna dilekçe sundu. Dilekçede, Seçim Komisyonunun tutumuna yönelik bir soruşturmanın başlatılması, seçmen kütüklerinin bağımsız bir adli denetimden geçmesi ve sonuçların kamuya açıklanması talep edildi.

NDC yetkilileri, yaklaşan parlamenter ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmen kütüklerinde izinsiz aktarmaların bulunduğunu ve birçok seçmen isminin silindiğini öne sürüyor.