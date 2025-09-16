Gana'da Yasa Dışı Madencilik Alarmı: 20 Milyon Kişi İçme Suyu Riskinde

Artan Galamsey faaliyetleri su kaynaklarını tehdit ediyor

Gana Sivil Toplum Koalisyonu (GCAG) tarafından yapılan açıklamada, ülkede uzun süredir göz yumulan yasa dışı ve sorumsuz madencilik faaliyetlerinin başta içme suyu kaynakları olmak üzere tarım arazileri ve orman rezervlerinde büyük zararlara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, Galamsey olarak bilinen yasa dışı madenciliğin ülke genelinde ciddi çevresel tahribata neden olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, yaklaşık 20 milyon kişinin içme suyunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Kirlenen su kaynakları nedeniyle Gana Su Şirketi de duruma tepki göstererek Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonundan %280 oranında zam talebinde bulundu. Bu talebin halk için ciddi bir ekonomik yük oluşturduğu ifade edildi.

Tarım ve ormanlar ağır darbe aldı

GCAG bildirisine göre yasa dışı madencilik, kakao, kauçuk ve yağ palmiyesi gibi ürünlerin yetiştirildiği verimli tarım arazilerinin kaybına neden oldu. Ayrıca, yaklaşık 50 orman rezervi zarar gördü ve doğal yaşam alanları tahrip edildi.

Devlet yetkililerinin açıklamaları

Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, düzenlediği basın toplantısında yasa dışı madenciliğin yol açtığı çevre felaketine karşı olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine dair soruya bunun "ancak gerekli olduğunda başvurulacak son çare" olduğunu söyledi.

Gana'nın konumu ve sonuçlar

Tarihte Altın Körfezi olarak anılan Gana, Afrika’nın en büyük altın üreticilerinden biri konumunda. Ülkedeki yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya ciddi zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçüklerde ölümlere yol açıyor.