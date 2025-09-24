Gana'da Yüksek Mahkeme Başkanı Atandı: Paul Baffoe-Bonnie

Cumhurbaşkanlığı atamayı yazılı açıklamayla duyurdu

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın, 1 Eylül'de görevden alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo'nun yerine Yargıç Paul Baffoe-Bonnie'yi atadığı ve adının Danıştay'a iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mahama'nın Baffoe-Bonnie'yi Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atadığı resmen duyuruldu.

Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo, hakkında ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle Nisan'da geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Torkornoo, Temmuz ayında Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı'na başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından Torkornoo, 1 Eylül'de resmen görevden alınmıştı.