Gana Hükümeti Silahlı Örgütler İddialarını Reddetti

Gana’dan Belirtiler: Silahlı Örgütler Ülke Topraklarına Giremiyor

Gana hükümeti, Burkina Faso'daki silahlı örgütlerin Gana'nın kuzeyini, operasyonlarını sürdürebilmek için gizlice lojistik ve tıbbi üs olarak kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Güvenlik Bakanlığından Açıklama

Gana Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, militan gruplarla herhangi bir saldırmazlık politikası veya zımni anlaşma olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Gana'nın bu tür gruplar için bir ikmal hattı olarak gösterilmesinin şiddetle reddedildiği belirtildi.

Uluslararası Takdir

Açıklamada, Gana'nın terörle mücadele konusundaki çabalarının hem bölgesel hem de küresel ortakları tarafından takdir edildiği ifade edildi. Ülkenin ulusal güvenlik güçlerinin, özellikle kuzey sınırında terörle mücadele çabalarına aktif destek verdiği aktarıldı.

Devam Eden Operasyonlar

Hükümetin, istihbarat ve güvenlik kurumları aracılığıyla terörist sızmalarını önlemek için sürekli operasyonlar yürüttüğü ve bu konuda yıllar içinde kayda değer başarılar elde ettiği belirtildi.

Bölgesel Güvenlik Sorunları

Gana'nın komşularından Burkina Faso'da, 2013 yılından bu yana terör örgütlerinin saldırılarına devam ettiği biliniyor. Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun sınırında, El Kaide’yle bağlantılı gruplar ve DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılar artış göstermektedir.