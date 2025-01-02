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Gana'nın Akra Şehrinde Büyük Pazar Yangını: 100'den Fazla Dükkan Yandı

Gana'nın başkenti Akra'daki Kantamanto pazarında çıkan yangında 100'den fazla dükkan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:17
Gana'nın Akra Şehrinde Büyük Pazar Yangını: 100'den Fazla Dükkan Yandı

Gana'nın Başkenti Akra'da Pazar Yangını

Gana'nın başkenti Akra'da, büyük bir pazar alanında meydana gelen yangın, 100'den fazla dükkanın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Gana Ulusal İtfaiye Hizmetleri’nden Alex King Nartey, yangının başkentin en büyük pazarlarından biri olan Kantamanto'da gece saatlerinde başladığını açıkladı. Nartey, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını ve büyük bir zararın engellendiğini belirtti.

Yangının nedenine yönelik henüz belirgin bir bilgi yokken, Nartey, olayla ilgili bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Yangını yerinde gören esnaflardan biri olan Emmanuel, yerel basına verdiği demeçte, “Bugüne kadar pazarda tanık olduğum en büyük yangın” ifadesini kullandı.

Emmanuel, yangının elektrik bağlantılarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürerek, “Buradaki elektrik bağlantıları iyi durumda değil ve insanlar burada korumasız bir şekilde uyuyor. Zararımız büyük ve hükümetin bize yardım etmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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