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Gana'nın Eski Maliye Bakanı Ofori-Atta ‘Kaçak’ İlan Edildi

Eski Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ‘kaçak’ ilan edildi. Ülkeden ayrıldığı ve geri dönmeye niyeti olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:30
Gana'nın Eski Maliye Bakanı Ofori-Atta ‘Kaçak’ İlan Edildi

Gana'nın Eski Maliye Bakanı Ofori-Atta ‘Kaçak’ İlan Edildi

Gana'da, görevde bulunduğu dönemde yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Ken Ofori-Atta, özel savcılık tarafından "kaçak" ilan edildi.

Gana Özel Savcısı Kissi Agyabeng, başkent Akra'da düzenlediği basın toplantısında, Ofori-Atta'nın yürütülen soruşturmalardan kaçmak amacıyla ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Agyabeng, "Kendisi Gana'dan ocak ayı başında ayrıldı ve gönüllü olarak geri dönme niyetinde değil. Bu nedenle kaçak ilan edildi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, eski Bakan hakkında geri getirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı da dile getirildi.

Ofori-Atta, özellikle 58 milyon dolarlık devlet ödeneğine rağmen halen tamamlanmayan 'Ulusal Katedral' projesi gibi çeşitli mali usulsüzlüklerle suçlanıyor. Ancak kendisi, iddialara dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Avukatlarının özel savcılığa ilettiği bilgilere göre ise, Ofori-Atta'nın ülkeden tıbbi tedavi görmek amacıyla ayrıldığı bildirildi.

Ken Ofori-Atta, ocak 2017 ile şubat 2024 tarihleri arasında Yeni Vatansever Parti (NPP) hükümeti döneminde maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

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