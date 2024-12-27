Gana'nın Yeni Cumhurbaşkanı Mahama, Üç Afrika Ülkesini Ziyaret Etti

Gana'nın Yeni Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika Turu

Gana'da 7 Aralık'taki cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan John Dramani Mahama, yeni görevine başlamadan önce Ekvator Ginesi, Gine Bissau ve Gabon gibi Sahra Altı komşularıyla ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Mahama, 7 Ocak'ta Nana Akufo-Addodan görevi devralacak. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Sahra Altı bölgelerindeki komşularla güçlü ilişkiler geliştirme çabası içerisinde olduğunu belirtti.

Mahama, paylaşımında, "Batı Afrika'daki ve kıtadaki coğrafi komşularımız ve dostlarımızla güçlü ilişkiler geliştirme kararlılığı kapsamında gerçekleştirdiğim bu ziyaretlerde liderlerle inanılmaz görüşmeler yaptım." ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerde, komşu ülkeler arasındaki ortak değerlerin ve Afrika kıtasının gelişimine ilişkin hedeflerin bir kez daha vurgulandığını belirten Mahama, ticaret, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında işbirliği fırsatlarını da ele aldıklarının altını çizdi.

Mahama, liderler olarak gençler ve gelecek nesiller için daha parlak ve müreffeh bir gelecek sağlama noktasında hem bölgesel hem de kıtasal düzeyde çalışma kararlılıklarını yineledi.