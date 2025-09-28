Gana TPNW'yi Resmen Onayladı

Gana, BM'ye sunduğu belgeyle Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı (TPNW) resmen onayladı; karar hükümet ve parlamentoda oy birliğiyle alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 18:18
Hükümet ve Parlamentoda Oy Birliğiyle Onay

Gana'nın, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı (TPNW) onayladığı bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, 2017'de Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Nükleer Silahların Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN) temsilcileri Melissa Parke ve Seth Shelden ile bir araya geldi.

Ablakwa, görüşmeye ilişkin ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, BM'ye sunduğu belgeyle ülkesinin TPNW'yi resmen onayladığını belirtti. Bakan, bu kararı ülkenin nükleer silahsız bir dünya vizyonuna yönelik bağlılığının teyidi olarak nitelendirdi ve 'Bu adım, Gana’nın uzun yıllardır savunduğu ilkenin güçlü bir yansımasıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Ablakwa ayrıca, anlaşmanın onay sürecinin hem hükümet hem de parlamentoda oy birliğiyle tamamlandığını ve kararın siyasi partiler üstü bir mutabakatla alındığını vurguladı.

Bakan, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Kwame Nkrumah'ın 1962'de başkent Akra'da düzenlediği 'Bombasız Dünya' konferansını hatırlatarak, 'Nkrumah bugün olsa gurur duyardı.' ifadesini kullandı.

