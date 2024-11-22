Gana ve Seyşeller'den Stratejik İşbirliği Anlaşması

Gana ile Seyşeller, İşbirliği Alanlarını Genişletiyor

Gana ve Seyşeller, ticaret, turizm, eğitim, çevrenin korunması ve deniz güvenliği gibi stratejik alanlarda işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi anlaşmaya imza attı.

Önemli Zirve: Cumhurbaşkanları Bir Araya Geldi

Gana Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, başkent Akra'da, Seyşeller Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan ile bir araya geldi. İki lider, görüşme sırasında deniz güvenliğinin önemini vurguladı. Özellikle yasa dışı balıkçılık ve korsanlık gibi sorunlarla mücadelede ortak çalışmalar yapma kararlılıklarını dile getirdiler.

İmzalanan Anlaşmalar

Görüşme kapsamında, iki ülke arasında ticaret, turizm, eğitim, çevre koruma ve deniz güvenliği konularında önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Akufo-Addo, Ramkalawan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösterdiğini belirtti ve "Bu ziyaret, ortak değerlerimizin yanı sıra, özgürlük, demokrasi, kalkınma, barış ve refah arzularımızla birleşen dostluk ve işbirliği bağlarını pekiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Gelecek için Umut Verici Adımlar

İmzalanan bu anlaşmaların, Gana ve Seyşeller arasındaki bağları daha da derinleştirmesi ve Afrika genelinde güçlü bir işbirliği zemini oluşturması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.