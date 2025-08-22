DOLAR
Gana'ya Japonya'dan 100 milyon Dolar Yapay Zeka Destekli Tarım Yatırımı

Gana, Japonya merkezli Degas Limited'ten yapay zeka destekli tarım için 100 milyon dolar yatırım alacak; modernizasyon, gıda güvenliği ve genç istihdamı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:54
Gana'ya Japonya'dan 100 milyon Dolar Yapay Zeka Destekli Tarım Yatırımı

Gana'ya Japonya'dan 100 milyon Dolar Yapay Zeka Destekli Tarım Yatırımı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Japonya'nın Yokohama kentinde düzenlenen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) kapsamında tarım teknolojileri firması Degas Limited'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Doga Makiura ile görüştü.

Mahama, görüşmeye ilişkin ABD merkezli Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin tarım sektöründe yapay zeka teknolojileriyle dönüşüm için Degas Limited'den 100 milyon dolarlık yatırım alacağını açıkladı.

Yatırımın hedefleri

Mahama, bu girişimin tarımı modernize edeceğini, değer zincirlerini güçlendireceğini ve gençler için yeni istihdam fırsatları yaratacağını vurguladı.

"Degas, bugüne kadar 122 bin dönüm arazide 86 binden fazla küçük çiftçiye finansman sağladı. Çiftçilerin gelirlerini ikiye katladı ve yüzde 95 geri ödeme oranı yakaladı. Yapay zeka destekli uydu takibi ve hassas tarım yöntemleriyle, girdilerden pazara kadar değer zincirlerini güçlendirecek, gıda güvenliğimizi artıracak ve gençlerimiz için daha fazla iş oluşturacağız."

Uygulama ve beklentiler

Degas Limited'in uydu izleme ve hassas tarım teknolojileri sayesinde çiftçilerin girdi dağıtımı optimize edilecek, karar süreçleri güçlendirilecek ve üreticiler doğrudan pazarlara bağlanacak.

Bu girişim, Gana hükümetinin tarımda modernleşme, gıda güvenliğinin artırılması ve genç işsizliğiyle mücadele hedefleriyle uyumlu şekilde hayata geçirilecek.

