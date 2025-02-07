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Gannuşi'nin Savunma Ekibi, 22 Yıl Hapis Cezasını Haksız Buldu

Tunus'ta Gannuşi'nin savunma ekibi, 'Instalingo' davasında 22 yıl hapis cezasının haksız olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 02:38
Gannuşi'nin Savunma Ekibi, 22 Yıl Hapis Cezasını Haksız Buldu

Tunus'ta Gannuşi'nin Savunma Ekibinden Açıklama

Tunus'ta eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma ekibi, medyada "Instalingo" olarak bilinen davada müvekkillerinin masum olduğunu yineledi. Gannuşi'nin avukatları, müvekkillerinin haksız yere 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Açıklamada Dikkat Çeken Noktalar

Gannuşi'nin savunma ekibinden yapılan açıklamada, "Instalingo" davasında Gannuşi ile birlikte toplam 41 siyasetçi, gazeteci ve iş insanının hapis cezalarına çarptırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, 22 yıl hapis cezası alan Gannuşi'nin masum olduğu belirtilirken, mahkemenin Gannuşi'ye yönelttiği suçların asılsız şüphelerden başka bir şey olmadığı vurgulandı.

Davanın Başlangıcı ve Suçlamaların Geçersizliği

"Instalingo" davasının iki kişinin asılsız şikayetleriyle başladığına dikkat çekilen açıklamada, ceza alan diğer sanıkların Gannuşi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, dolayısıyla müvekkillerinin suçsuz olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

Mahkeme Kararları ve Temyiz Süreci

Tunus'taki mahkeme, 5 Şubat Çarşamba günü "Instalingo" davasında 41 kişinin 5 ila 54 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Gannuşi'nin de 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada, kararların henüz kesinleşmediği ve temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Gözaltı Operasyonları ve Tepkiler

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen gözaltı operasyonları sonucunda, 11 Şubat 2023 tarihinde pek çok siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı. Gannuşi, bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da gözaltına alındı ve bu durum ulusal ve uluslararası tepkilere yol açtı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, gözaltına alınan bazı siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

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