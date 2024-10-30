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Ganos Dağı'ndaki Ormanlar Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın renk cümbüşü doğaseverleri çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:40
Ganos Dağı'ndaki Ormanlar Sonbahar Renkleriyle Göz Kamaştırıyor

Sonbaharın Göz Alıcı Renkleri

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar, hazan mevsiminin gelişini sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla kutluyor. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa'ya ait Yeniköy mahalleleri sınırındaki bu yeşil alanlar, sonbahar rengarenk manzaralarıyla doğaseverleri karşılıyor.

Doğaseverlerin Tercihi

Uçmakdere yolunu kullanan sürücüler, bu muhteşem renklerle kaplı ormanlardan geçerken keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor. Ormanın sunduğu doğal güzellikler, ziyaretçilerin hem yürüyüş yapmasına hem de fotoğraf çekmesine olanak sağlıyor.

Tekirdağ'ın Çekiciliği

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu belirtti. Özellikle sonbaharda, İstanbul'a yakın konumuyla kenti ziyaret edenlerin sayısının arttığını vurgulayan Hacıoğlu, "Deniz sezonu sona erince yürüyüş rotaları, paraşüt ve ATV turları için gelen ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerinde sonbaharın güzelliklerini yaşıyor. Hafta sonları özellikle yoğun bir ziyaretçi akını oluyor," dedi.

Bir Yerel Görüş

Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Gülseren Gürkanlar, Tekirdağ'ın doğa güzellikleriyle insanları her mevsim kendine çekmeye devam ettiğini ifade etti. Ormanların huzur verdiğini belirten Gürkanlar, "Burada tüm renkleri görmek mümkün. Sonbahar, insanların doğanın tadını çıkarabileceği muhteşem bir dönem. Doğayı sevecek herkes buraya gelmeli," diye konuştu.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu. Şarköy ilçesine...

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahalleleri sınırındaki ormanlar, sonbaharın gelişiyle, sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarına büründü.

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu. Şarköy ilçesine...

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahalleleri sınırındaki ormanlar, sonbaharın gelişiyle, sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarına büründü.

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