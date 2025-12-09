DOLAR
Ganos Dağları'nda Yaban Domuzunun Fotokapana Savaşı

Tekirdağ Ganos Dağları'nda kurulan fotokapana saldıran yaban domuzu, bir hafta sonra geri gelerek kamerayı söküp parçalamaya çalıştı; tüm anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:26
Ganos Dağları'nda Yaban Domuzunun Fotokapana Savaşı

Ganos Dağları'nda Yaban Domuzunun Fotokapana Savaşı

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için kurulan bir fotokapan, bölgedeki bir yaban domuzunun hedefi oldu. Domuzun günler süren mücadelesi ve dönüşü, fotokapan tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk müdahale: Kemer ve gövdeyle mücadele

Fotokapana yaklaşan yaban domuzu, ilk etapta kamerayı bağlı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Uzun süre fotokapanın kemeri ve gövdesiyle uğraşan domuz, çabalarına rağmen kamerayı sökemeyince bölgeden uzaklaştı.

Bir hafta sonra geri geliş ve parçalama çabası

Yaklaşık bir hafta sonra aynı noktaya yeniden gelen yaban domuzu, bu kez daha kararlı davrandı. Fotokapanı kurulu olduğu alandan sökmeyi başaran domuz, kamerayı aldıktan sonra uzun süre parçalamaya çalıştı.

Durumu kayda alan fotokapan, ortaya çıkan görüntülerle yaban hayatındaki merak ve gücün etkileyici boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TEKİRDAĞ'DA GANOS DAĞLARI'NDA KURULU BULUNAN BİR FOTOKAPAN KAMERASI, YABAN DOMUZUNUN HEDEFİ OLDU;...

TEKİRDAĞ'DA GANOS DAĞLARI'NDA KURULU BULUNAN BİR FOTOKAPAN KAMERASI, YABAN DOMUZUNUN HEDEFİ OLDU; DOMUZUN GÜNLER SÜREN MÜCADELESİ KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI.

TEKİRDAĞ'DA GANOS DAĞLARI'NDA KURULU BULUNAN BİR FOTOKAPAN KAMERASI, YABAN DOMUZUNUN HEDEFİ OLDU;...

