Ganos Dağları'nda Yaban Domuzunun Fotokapana Savaşı

Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için kurulan bir fotokapan, bölgedeki bir yaban domuzunun hedefi oldu. Domuzun günler süren mücadelesi ve dönüşü, fotokapan tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlk müdahale: Kemer ve gövdeyle mücadele

Fotokapana yaklaşan yaban domuzu, ilk etapta kamerayı bağlı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Uzun süre fotokapanın kemeri ve gövdesiyle uğraşan domuz, çabalarına rağmen kamerayı sökemeyince bölgeden uzaklaştı.

Bir hafta sonra geri geliş ve parçalama çabası

Yaklaşık bir hafta sonra aynı noktaya yeniden gelen yaban domuzu, bu kez daha kararlı davrandı. Fotokapanı kurulu olduğu alandan sökmeyi başaran domuz, kamerayı aldıktan sonra uzun süre parçalamaya çalıştı.

Durumu kayda alan fotokapan, ortaya çıkan görüntülerle yaban hayatındaki merak ve gücün etkileyici boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

