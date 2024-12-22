Gantz, Netanyahu’yu Esir Takası Müzakerelerini Sabote Etmekle Suçladı

Gantz, Netanyahu'yu Suçladı

İsrail'in muhalefet lideri ve Ulusal Birlik Partisi başkanı Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Hamas ile yürütülen esir takası müzakerelerini "sabote etmekle" suçladı.

Açıklamalar ve Eleştiriler

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gantz, Netanyahu'nun kişisel siyasi çıkarları doğrultusunda esir takasını engellediğini öne sürdü. "Müzakere heyeti çalışırken, Netanyahu onları tekrar sabote ediyor," ifadesini kullandı.

Gantz, İsrail'in hassas bir dönemden geçtiğini ve Netanyahu'ya seslenerek, "Siyasi gerekçelerle esirlerimizin geri dönmesini engellemeye yetkiniz yok. Esirleri geri getirmek, insani, güvenlik ve ulusal nedenlerle doğru olandır," dedi.

Netanyahu'nun Yabancı Basınla İlişkisi

Başbakan Netanyahu'nun, ABD'nin Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajı da eleştiren Gantz, "İsrail, hassas bir dönemden geçerken Netanyahu'nun bir kez daha yabancı basına koşup demeç verdiğini" ifade etti.

Müzakereler Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürmekte. Gazze Şeridi'nde tahminen 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.