Gantz'tan Netanyahu'ya Bombalama Çağrısı: Lübnan Hükümet Binaları Hedef Alınmalı

Gantz, Lübnan Hükümetine Hedef Gösterdi

İsrail'de muhalefet lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine, Lübnan'daki hükümet binalarını bombalaması için çağrıda bulundu.

Benny Gantz, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, İsrail hükümetine, bugüne kadar bombalanmasının sınırları dışında kalan "Lübnan hükümeti tesislerini ve merkezlerini" hedef alması gerektiğini vurguladı.

Gantz, "Lübnan hükümetinin Hizbullah'a serbestlik tanıdığını ve hükümetin binalarına karşı güçlü bir şekilde hareket etme zamanının geldiğini" belirtti.

Askeri Analizler ve Olası Hedefler

İsrailli askeri analist Avi Ashkenazi, Maariv gazetesindeki makalesinde, İsrail ordusu için Lübnan parlamento binasının hedef alınmasının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ülkenin kuzeyine geri gönderebilmesi için bir seçenek olduğunu savundu.

Ashkenazi, olası hedefler arasında parlamento binasının da bulunduğuna dikkat çekerek, "Parlamento binasının Hizbullah üyeleri için bir sığınak işlevi görebileceğini" ileri sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.