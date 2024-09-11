Gantz ve Esir Aileleri Paris'te Katar Başbakanı ile Görüştü

Önemli Görüşme Paris’te Gerçekleşti

İsrail Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri ile Fransa’nın Paris kentinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Gantz'dan Açıklama

İsrail devlet televizyonu KAN’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, bu kritik toplantı esirlerin aileleri tarafından büyük bir umutla takip edildi. Gantz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Katar Başbakanı ile kaçırılanların geri gönderilmesine yönelik bir anlaşmanın acil ahlaki ve insani gerekliliği ve bölgesel istikrarı güçlendirmenin yollarını konuştum" dedi. Toplantıda Önemli İsimler de Vardı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, görüşmeye Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'in de katıldığı bildirildi. Gantz’ın, bu toplantıyla mevcut Başbakan Netanyahu'ya karşı çıkmış olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Henüz Katar tarafında bu toplantıya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.