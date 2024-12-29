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GAP Eylem Planı ile 496 Milyar Lira Yatırım Müjdesi

GAP Eylem Planı çerçevesinde 198 projeye 496 milyar lira kaynak aktarılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:44
GAP Eylem Planı ile 496 Milyar Lira Yatırım Müjdesi

Kacır, GAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirecekleri projelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2024-2028 yılları arasında toplamda 198 projeye yönelik 496 milyar lira kaynak aktarılacağını ifade etti.

Proje Detayları

Bu yatırımlar, bölgedeki kalkınma ve gelişim için kritik öneme sahip olacak. GAP Eylem Planı, hem ekonomik büyümeyi destekleyecek hem de sosyal alanlarda önemli iyileştirmeler sağlayacak.

Gelecek Vizyonu

Hükümet, bu büyük yatırım hamlesiyle, sürdürülebilir kalkınmayı hedeflerken, yerel halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

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